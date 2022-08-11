Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из реки достали тело 12-летнего мальчика

В Башкирии из реки достали тело 12-летнего мальчика

09:29, 11 авг 2022

Мальчик купался в необорудованном для купания месте, без присмотра взрослых.



В Белорецком районе республики из реки Белая рядом с селом Ломовка утонул несовершеннолетний ребенок. Как сообщили “Вестям” в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера, 10 августа. Известно, что мальчик купался в необорудованном для купания месте, без присмотра взрослых. Тело извлекли из воды очевидцы.

“Прибывшие к месту медики произвели сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, мальчика спасти не удалось. Тело передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что из пруда в Дюртюлинском районе достали тело 22-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Читайте также:

В Башкирии утонул 30-летний мужчина, решивший на спор переплыть озеро
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также

В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут
В Чекмагушевском районе Башкирии в пруду утонул 2-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Чекмагушевском районе Башкирии в пруду утонул 2-летний ребенок
В Башкирии в необорудованном для купания месте утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в необорудованном для купания месте утонул мужчина
В Башкирии водолазы нашли тело пропавшего 9 августа молодого мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водолазы нашли тело пропавшего 9 августа молодого мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: