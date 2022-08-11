В Башкирии из реки достали тело 12-летнего мальчика

09:29, 11 авг 2022

Мальчик купался в необорудованном для купания месте, без присмотра взрослых.







В Белорецком районе республики из реки Белая рядом с селом Ломовка утонул несовершеннолетний ребенок. Как сообщили “Вестям” в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера, 10 августа. Известно, что мальчик купался в необорудованном для купания месте, без присмотра взрослых. Тело извлекли из воды очевидцы.



“Прибывшие к месту медики произвели сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, мальчика спасти не удалось. Тело передано сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что из пруда в Дюртюлинском районе достали тело 22-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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Фото: МЧС по РБ