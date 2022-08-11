В Башкирии огонь уничтожил дом многодетной семьи

09:45, 11 авг 2022

Вчера в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в д. Исмакаево Белорецкого района горит частный дом, где проживает многодетная семья.







На место оперативно прибыли пожарные ПЧ (с. Верхний Авзян) Госкомитета РБ по ЧС. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе республики из реки Белая рядом с селом Ломовка утонул несовершеннолетний ребенок.



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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ