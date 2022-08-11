В Башкирии молния прошла сквозь стену дома и ударила в морозильную камеру
09:55, 11 авг 2022
Вчера вечером, в результате неблагоприятных природных явлений, грозовой разряд ударил в жилой дом жительницы с. Старомусино Чишминского района.
В результате прямого попадания молнии в дом никто не пострадал. Молния прошла сквозь стену комнаты в морозильную камеру.
Последствия могли быть печальными если бы неравнодушные жители села во время самостоятельно не потушили бы пламя.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии перевернулась фура с овцами. Из кузова грузовика выпали изувеченные и испуганные овцы.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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