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В Башкирии молния прошла сквозь стену дома и ударила в морозильную камеру

В Башкирии молния прошла сквозь стену дома и ударила в морозильную камеру

09:55, 11 авг 2022

Вчера вечером, в результате неблагоприятных природных явлений, грозовой разряд ударил в жилой дом жительницы с. Старомусино Чишминского района.



В результате прямого попадания молнии в дом никто не пострадал. Молния прошла сквозь стену комнаты в морозильную камеру.

Последствия могли быть печальными если бы неравнодушные жители села во время самостоятельно не потушили бы пламя.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии перевернулась фура с овцами. Из кузова грузовика выпали изувеченные и испуганные овцы.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия
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