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В Бурзянском районе Башкирии загорелся автобус с 22 пассажирами

В Бурзянском районе Башкирии загорелся автобус с 22 пассажирами

14:58, 11 авг 2022

11 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса на трассе М-5 в Бурзянском районе республики. На место направлены силы и средства МЧС России. 



По прибытии установлено, что автобус КАвЗ, следовавший по маршруту «г.Уфа - г.Октябрьский» загорелся в ходе движения. В салоне находилось 22 человека из числа пассажиров и 1 водитель.  Организована своевременная эвакуация. 

Пострадавших нет. Пассажиры продолжили путь. 

Автобус потушен силами пожарной охраны. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

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Источник: t.me
Фото: t.me
Теги: Бурзянский район происшествия
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