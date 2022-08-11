В Бурзянском районе Башкирии загорелся автобус с 22 пассажирами
14:58, 11 авг 2022
11 августа 2022 года в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса на трассе М-5 в Бурзянском районе республики. На место направлены силы и средства МЧС России.
По прибытии установлено, что автобус КАвЗ, следовавший по маршруту «г.Уфа - г.Октябрьский» загорелся в ходе движения. В салоне находилось 22 человека из числа пассажиров и 1 водитель. Организована своевременная эвакуация.
Пострадавших нет. Пассажиры продолжили путь.
Автобус потушен силами пожарной охраны. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.