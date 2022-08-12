В Уфе в массовой драке пострадал мужчина
09:24, 12 авг 2022
В Уфе 10 августа произошла драка между двумя компаниями людей, в результате которой госпитализирован мужчина. Об этом сообщили в МВД Башкирии
По данным полиции, инцидент случился рядом с остановкой «Мелькомбинат» около половины одиннадцатого вечера. После выезда на место оперативникам удалось задержать всех участников драки.
Отмечается, что пострадавший написал заявление в правоохранительные органы с просьбой прекратить любые разбирательства в отношении его обидчиков.
После оказания медицинской помощи в больнице мужчину отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что житель Уфы с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду.
Источник:
www.bashinform.ru
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