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В Уфе в массовой драке пострадал мужчина

В Уфе в массовой драке пострадал мужчина

09:24, 12 авг 2022

В Уфе 10 августа произошла драка между двумя компаниями людей, в результате которой госпитализирован мужчина. Об этом сообщили в МВД Башкирии



По данным полиции, инцидент случился рядом с остановкой «Мелькомбинат» около половины одиннадцатого вечера. После выезда на место оперативникам удалось задержать всех участников драки.

Отмечается, что пострадавший написал заявление в правоохранительные органы с просьбой прекратить любые разбирательства в отношении его обидчиков.

После оказания медицинской помощи в больнице мужчину отпустили домой.

Ранее сообщалось о том, что житель Уфы с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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