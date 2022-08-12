В Башкирии погиб водитель мотороллера, опрокинувшись в кювет

10:15, 12 авг 2022

Вчера около одиннадцати часов вечера на ул. Имая Насыри д. Нижние Услы 54-летний местный житель, управляя мотороллером "Муравей", допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Известно, что погибший не имел водительского удостоверения, а мотороллер не зарегистрирован в установленном порядке.



Со слов местных жителей, в этот день водитель употреблял спиртные напитки. У погибшего взята кровь на химико-токсикологическое исследование. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП с двумя легковушками и микроавтобусом с пассажирами пострадали четыре человека.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии