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В Уфе 3 человека пострадали по вине водителя Mercedes Benz

В Уфе 3 человека пострадали по вине водителя Mercedes Benz

10:21, 12 авг 2022

Вчера утром в Уфе на Заки Валиди произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД города.



Mercedes Benz под управлением 29-летнего парня, следуя по улице Сочинской, при развороте столкнулся со встречной Kia Rio. В результате три пассажира корейской иномарки 25, 38 и 53 лет получили травмы. Медики доставили их в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Прибывшие на место инспекторы установили, что водителя Mercedes в 2020 году лишили прав за нетрезвое вождение, а автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали водителя, за которым числилось 80 неоплаченных штрафов 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии
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