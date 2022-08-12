В Уфе 3 человека пострадали по вине водителя Mercedes Benz

10:21, 12 авг 2022

Вчера утром в Уфе на Заки Валиди произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД города.







Mercedes Benz под управлением 29-летнего парня, следуя по улице Сочинской, при развороте столкнулся со встречной Kia Rio. В результате три пассажира корейской иномарки 25, 38 и 53 лет получили травмы. Медики доставили их в больницу и после оказания помощи отпустили домой.



Прибывшие на место инспекторы установили, что водителя Mercedes в 2020 году лишили прав за нетрезвое вождение, а автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали водителя, за которым числилось 80 неоплаченных штрафов





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Уфе