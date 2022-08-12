В Башкирии столкнулись встречные “Калина” и Ford

12:24, 12 авг 2022

В результате аварии водитель отечественного автомобиля с ушибами и ссадинами обратился в медучреждение.







В Уфе столкнулись “Калина” и Ford. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел вчера вечером, 11 августа, улице Кавказская. 35-летний мужчина за рулем автомобиля “Лада Калина” столкнулся со встречным Ford Focus.



В результате аварии водитель отечественного автомобиля с ушибами и ссадинами обратился в медучреждение, после оказания помощи его отпустили. По факту дорожного происшествия ведется административное разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе 3 человека пострадали по вине водителя Mercedes Benz.

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Фото: ГИБДД по Башкирии