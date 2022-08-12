В Башкирии пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками
13:59, 12 авг 2022
В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.
Детей обнаружили без сознания в квартире на улице Гагарина, 31. Их доставили в больницы № 17 и № 22. Один из подростков находится в сознании, все остальные — в тяжелом состоянии.
По предварительной версии дети были без взрослых на так называемой «вписке», где и употребили медпрепараты и алкоголь. Четверым стало плохо. Обнаружить школьников мог один из родителей.
В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациентов.
— Ситуация не простая, врачи делают все возможное для помощи согласно протоколам. Давать каких-либо прогнозов мы не можем. На данный момент определяются вещества, которые они могли употребить, — рассказал proural источник в одной из больниц, куда доставили детей.
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