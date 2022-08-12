Стала известна личность погибшей в аварии в Караидельском районе Башкирии

20:15, 12 авг 2022

Стали известны личности погибшей женщины и ее 11-летнего сына, разбившихся в жуткой аварии в Караидельском районе.



Напомним, смертельное ДТП произошло 10 августа на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. Там 33-летняя водительница Mazda Demio перед затяжным поворотом налево не справилась с управлением, из-за чего машину вынесло в кювет. К перевернувшемуся искореженному автомобилю бросились очевидцы, попутно вызывая скорую помощь. К сожалению, водительница иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков.



Ее 11-летний сынишка, который также находился в салоне, получил серьезные травмы головы и шеи. Его доставили в реанимацию местной больницы, а как только состояние ребенка удалось стабилизировать, консилиум врачей принял решение на вертолете санавиации доставить его в уфимскую РДКБ, где есть необходимое оборудование и высококвалифицированные врачи. В пути ребенка сопровождали реаниматолог и анестезиолог, сейчас мальчик находится в реанимации. В Минздраве республики уточнили, что пока его состояние оценивается как тяжелое.



Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшей водительницей Mazda оказалась 33-летняя уфимка Ирина М. У женщины не было водительских прав, однако, это не помешало сесть за руль, да еще вместе с ребенком в салоне. Ее сын Антон (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) недавно перешел в 6 класс. В социальных сетях женщина часто публиковала совместные фото с сыном на отдыхе и различных мероприятиях.



- Очень жаль Ирину. Она была очень доброй и отзывчивой. Скорейшего выздоровления сынишке, очень страшно потерять мать, - соболезнуют знакомые погибшей женщины.



Сейчас в причинах смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские. В свою очередь, следователи также планируют проверить обстоятельства случившегося.



- Балтачевский межрайонный следственный отдел намерен ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Фото: соцсети