В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погибли водитель и пассажир "Приоры"

11:39, 14 авг 2022

Во втором часу ночи в Буздякском районе на 1363 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 28-летний житель Ростовской области, управляя "Ладой Приора", допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.







В результате аварии 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель был доставлен в медучреждение, где в реанимационном отделении скончался.



Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе около одиннадцати часов вечера на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 25-летний местный житель, управляя "Chevrolet Cruze", допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ