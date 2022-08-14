В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погибли водитель и пассажир "Приоры"
11:39, 14 авг 2022
Во втором часу ночи в Буздякском районе на 1363 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 28-летний житель Ростовской области, управляя "Ладой Приора", допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате аварии 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель был доставлен в медучреждение, где в реанимационном отделении скончался.
Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе около одиннадцати часов вечера на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 25-летний местный житель, управляя "Chevrolet Cruze", допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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