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В Башкирии пропал 4-летний Искандер Бикбаев

В Башкирии пропал 4-летний Искандер Бикбаев

11:43, 14 авг 2022

В Иглино сегодня утром, 14 августа, пропал 4-летний Искандер Бикбаев. Как сообщает «Поиск детей Иглино», в последний раз мальчика видели играющим во дворе.



Приметы: рост около 101–105 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Мальчик был одет в серые шорты и серую футболка, черные шлепанцы.

Если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по номеру 112 или позвонить на дежурные номера РОО «Поиск Детей – Башкортостан»: 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.

Ранее сообщалось о том, что  в Иглинском районе на 1526 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись  попутные две грузовые фуры, газон  и один легковой автомобиль.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Поиск Детей – Башкортостан»
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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