В Башкирии пропал 4-летний Искандер Бикбаев

11:43, 14 авг 2022

В Иглино сегодня утром, 14 августа, пропал 4-летний Искандер Бикбаев. Как сообщает «Поиск детей Иглино», в последний раз мальчика видели играющим во дворе.







Приметы: рост около 101–105 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Мальчик был одет в серые шорты и серую футболка, черные шлепанцы.



Если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по номеру 112 или позвонить на дежурные номера РОО «Поиск Детей – Башкортостан»: 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе на 1526 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись попутные две грузовые фуры, газон и один легковой автомобиль.

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Фото: «Поиск Детей – Башкортостан»