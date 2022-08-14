В Башкирии назвали возможного виновника гибели молодой чиновницы

17:14, 14 авг 2022

Названа причина гибели молодой чиновницы из башкирского города Белорецк Дины Махияновой. В беседе с «КП-Уфа» заместитель главы муниципалитета Иван Лавренов рассказал, что 31-летнюю женщину убил бывший муж.







– В последние три месяца она жила у родителей. Вечером он ее подкараулил и убил. Он нанес больше десяти ножевых ранений по всему телу. Они и развелись из-за того, что он ее регулярно избивал. Дина 13 раз обращалась в полицию по поводу нанесения ей тяжких телесных повреждений и по поводу угроз убийством. У нас весь коллектив в большом шоке, мы не хотим, чтобы это все замялось, – заявил чиновник.



Через 10 дней Дине Махияновой исполнилось бы 32 года, у нее осталось двое детей шести и девяти лет. По словам Ивана Лавренова, ее бывший муж сейчас задержан полицией.





Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за убийство. В настоящее время с бывшим супругом погибшей чиновницы проводятся следственные действия, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



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Фото: vk.com/ivaniutaandrei