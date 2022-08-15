В Башкирии во время тушения пожара в нежилом доме обнаружили тело мужчины

09:17, 15 авг 2022

15 августа 2022 года в 01:49 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в доме по улице З.Валиди с. Самарское Хайбуллинского района.







На место направлены силы и средства МЧС России и местная добровольная пожарная дружина.



По прибытии пожарного подразделения установлено, что пожар произошел в нежилом бревенчатом доме размером 9х8 м. Открытое горение ликвидировано в 02:36. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.





На сегодняшний день в республике произошел 7471 пожар, при которых погибло 135 человек, ещё 166 получили травмы.



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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ