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В Башкирии мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день ограбил магазин и ранил продавщицу

В Башкирии мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день ограбил магазин и ранил продавщицу

09:31, 15 авг 2022

В башкирском городе Туймазы 36-летний мужчина, освободившись из места лишения свободы, в тот же день совершил разбой. О преступлении рассказала пресс-служба республиканского МВД.



Сообщается, что подозреваемый зашел в магазин и, притворившись покупателем, попросил показать ему мобильный телефон. Продавщица его проконсультировала, а затем он попросил продемонстрировать ему еще один мобильник. 34-летняя женщина только отошла товарной к полке, как вдруг к ней с ножом подошел злоумышленник.

Испугавшись, продавщица попыталась сопротивляться нападению, но тщетно. Под угрозой расправы разбойник забрал из кассы четыре тысячи рублей и два смартфона, а затем скрылся.

Полицейские задержали ранее судимого жителя Туймазов на автовокзале города Октябрьский. В отделении он во всем сознался. Мужчина рассказал, что освободившись из заключения и вернувшись на родину, не знал, где раздобыть средств для дальнейшего существования, и потому и пошел на разбой.


Правоохранителями возбуждено уголовное дело статье за разбой с применением оружия. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее острудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 28 июня с 17-летним работником ИП Давыдкин в Туймазах. Подросток получил тяжелую травму в цехе по производству железобетонных изделий.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазы происшествия криминал
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