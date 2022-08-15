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Стал известен мотив, из-за которого фермер из Башкирии убил жену-чиновницу

Стал известен мотив, из-за которого фермер из Башкирии убил жену-чиновницу

09:37, 15 авг 2022

Фермер Алик Махиянов расправился со своей женой из-за ревности. Это был основной мотив бывшего супруга. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил собственный источник Уфа1.



Он и его 31-летняя супруга недавно расстались. Дина переехала с двумя детьми к родителям. Несколько дней назад бывший супруг подкараулил девушку у родительского дома и нанес ей 14 ножевых ранений на глазах у подруг. Позже девушки расскажут, что он долгое время выслеживал Дину, не давал ей проходу. Молодая чиновница даже писала заявления в полицию, но всё безрезультатно. Подруга Дины рассказала, что сама лично слышала фразу, которую ей сказали в полиции, когда она в очередной раз обратилась за помощью: «Нет тела — нет дела».


Дина и Алик поженились, когда девушке было 18 лет. В 2009 году мужчина решил заниматься фермерством, жена ему во всем помогала. А с 2015 по 2019 год и вовсе руководила фермой супруга. Но недавно всё изменилось. В ноябре прошлого года Дина устроилась работать в администрацию Белорецкого района и отвечала там за сельское хозяйство. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: Белорецк происшествия криминал
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