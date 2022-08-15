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В Башкирии в детском лагере подростки заразились мышиной лихорадкой

В Башкирии в детском лагере подростки заразились мышиной лихорадкой

11:20, 15 авг 2022

В салаватском Детском оздоровительном центре «Спутник» два подростка заразились геморрагической лихорадкой. Девочки рассказали, что их покусали мыши.



Как пишет Mash Batash, двух подростков доставили в больницу с отеками и температурой под 40 градусов. У 16-летней пациентки появились серьезные проблемы с почками и сердцем. По словам второй заболевшей девочки, в лагере бегают мыши, и недавно одна из них ее покусала.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали с проверкой. Они обнаружили на территории центра четырех грызунов, при этом максимально допустимая норма — три мыши. Специалисты составили административный протокол, учредителя организации оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также наказание ждет компанию, которая проводила дезинфекцию.


Справка: Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это острое инфекционное заболевание. Вирус поражает мелкие сосуды, вызывает расстройства свертывающей системы, нарушает кровообращение и работу почек. Симптомы: озноб, ломота в теле, резкое повышение температуры тела до 38–40 градусов, головная боль, боль в мышцах и суставах, жажда, слабость, потливость.

Вирус передается человеку от грызунов несколькими путями: при вдыхании их высохших испражнений (например, во время сбора сена), через поврежденные кожу и слизистые оболочки, при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке. Летальность составляет 1–15%.

У больных ГЛПС могут возникнуть различные осложнения: отек легких, почечная или сердечная недостаточность, пневмония, пиелонефрит и другие.

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Источник: www.proural.info
Теги: Салават происшествия
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