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В Башкирии предъявили обвинение бывшему супругу убитой чиновницы

В Башкирии предъявили обвинение бывшему супругу убитой чиновницы

14:04, 15 авг 2022

В Белорецке 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги – 31-летней сотрудницы районной администрации. Об этом сообщает Следком по РБ.



Следствие установило, что обвиняемый мужчина был не согласен с тем, что супруга рассталась и развелась с ним. В ночь с 12 на 13 августа злоумышленник подкараулил свою бывшую супругу возле дома ее родителей: она проживала там после развода. Молодая женщина возвращалась после празднования дня рождения подруги и столкнулась с бывшим супругом – он нанес жертве более 10 ударов ножом по различным частям тела.

От полученных ранений чиновница скончалась на месте происшествия. Обвиняемый сначала скрылся, затем все же пришел в отдел полиции и сознался в преступлении. Как сообщает МВД по РБ, ранее женщина и ее родные обращались в полицию: ревнивый экс-супруг разбивал окна по месту жительства потерпевшей, не отпускал ее из дома, забрал, а затем сломал телефон, скандалил, а также преследовал и угрожал расправой.


Мужчина неоднократно привлекался к ответственности по статьям административных правонарушений: «побои», «мелкое хулиганство», «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также в феврале текущего года злоумышленник был поставлен на учет как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым уполномоченным полиции.

Сейчас с обвиняемым проводятся следственные действия, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк происшествия криминал
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