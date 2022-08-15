В Башкирии предъявили обвинение бывшему супругу убитой чиновницы

14:04, 15 авг 2022

В Белорецке 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги – 31-летней сотрудницы районной администрации. Об этом сообщает Следком по РБ.







Следствие установило, что обвиняемый мужчина был не согласен с тем, что супруга рассталась и развелась с ним. В ночь с 12 на 13 августа злоумышленник подкараулил свою бывшую супругу возле дома ее родителей: она проживала там после развода. Молодая женщина возвращалась после празднования дня рождения подруги и столкнулась с бывшим супругом – он нанес жертве более 10 ударов ножом по различным частям тела.



От полученных ранений чиновница скончалась на месте происшествия. Обвиняемый сначала скрылся, затем все же пришел в отдел полиции и сознался в преступлении. Как сообщает МВД по РБ, ранее женщина и ее родные обращались в полицию: ревнивый экс-супруг разбивал окна по месту жительства потерпевшей, не отпускал ее из дома, забрал, а затем сломал телефон, скандалил, а также преследовал и угрожал расправой.





Мужчина неоднократно привлекался к ответственности по статьям административных правонарушений: «побои», «мелкое хулиганство», «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также в феврале текущего года злоумышленник был поставлен на учет как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым уполномоченным полиции.



Сейчас с обвиняемым проводятся следственные действия, также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram