В больнице скончался второй ребенок, который вместе с братом упал в реку в Башкирии
09:11, 16 авг 2022
О том, что чуда не произошло и оба упавших в прошлую пятницу ребенка в реку скончались сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 16 августа.
К сожалению медикам несмотря на все приложенные усилия не удалось спасти жизнь и второго малыша в возрасте год и семь месяцев. Напомним, в пятницу 12 августа два двобродных брата упали с пирса в реку, детей из реки выловили, их вердцебиение восстановили и в Караидельской ЦРБ поместили по аппарат искусственной вентиляции легких.
Первое трагическое известие о гибели мальчика полутора лет пришло в воскресенье. Сегодня в региональном МЧС сообщили о том, что и второй мальчик скончался в больнице.