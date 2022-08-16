В больнице скончался второй ребенок, который вместе с братом упал в реку в Башкирии

09:11, 16 авг 2022

О том, что чуда не произошло и оба упавших в прошлую пятницу ребенка в реку скончались сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 16 августа.







К сожалению медикам несмотря на все приложенные усилия не удалось спасти жизнь и второго малыша в возрасте год и семь месяцев. Напомним, в пятницу 12 августа два двобродных брата упали с пирса в реку, детей из реки выловили, их вердцебиение восстановили и в Караидельской ЦРБ поместили по аппарат искусственной вентиляции легких.



Первое трагическое известие о гибели мальчика полутора лет пришло в воскресенье. Сегодня в региональном МЧС сообщили о том, что и второй мальчик скончался в больнице.

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