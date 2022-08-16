В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Лады Калина

11:38, 16 авг 2022

Вчера около часу дня в Кугарчинском районе на 15 км автодороги Мраково-Семено-Петровское 35-летний местный житель, управляя Ладой Калиной, двигаясь в направлении с. Мраково, допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась 37-летней пассажирке. Известно, что погибший не имел водительских прав.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе Башкирии пожилой мужчина заживо сгорел в машине.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии