Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина за рулем Лады Гранта насмерть задавила пожилого пешехода

В Башкирии женщина за рулем Лады Гранта насмерть задавила пожилого пешехода

11:43, 16 авг 2022

В г. Кумертау 32-летняя жительница Куюргазинского района, управляя Ладой Грантой, допустила наезд на 70-летнего пешехода.



В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев,  пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

Ранее сообщалось о том, что в Кумертау нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате которого пострадала 8-летняя девочка. Вечером на ул. Гафури с.Маячный 47-летний местный житель за рулём "Lifan" съехал в кювет и совершил наезд на водосточную трубу. После чего, дождавшись скорою помощь, отправил своих детей вместе с женой в медучреждение.

Читайте также:

В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погиб водитель Лады Калина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кумертау происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии по вине водителя пострадала 8-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии по вине водителя пострадала 8-летняя девочка
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
Происшествия в Башкирии
В Уфе на трассе Курасково-Николаевка водитель «Lifan X50» насмерть сбил двух пешеходов
В Башкирии водитель "Шевроле Нива" наехал на пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Шевроле Нива" наехал на пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: