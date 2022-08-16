В Башкирии женщина за рулем Лады Гранта насмерть задавила пожилого пешехода
11:43, 16 авг 2022
В г. Кумертау 32-летняя жительница Куюргазинского района, управляя Ладой Грантой, допустила наезд на 70-летнего пешехода.
В результате аварии пожилой мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Ранее сообщалось о том, что в Кумертау нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате которого пострадала 8-летняя девочка. Вечером на ул. Гафури с.Маячный 47-летний местный житель за рулём "Lifan" съехал в кювет и совершил наезд на водосточную трубу. После чего, дождавшись скорою помощь, отправил своих детей вместе с женой в медучреждение.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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