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В Башкирии подросток угнал Accent у родственника и разбился насмерть

В Башкирии подросток угнал Accent у родственника и разбился насмерть

09:32, 17 авг 2022

Авария произошла сегодня около шести часов утра на 2 км автодороги Поляковка-Черниговка в Давлекановском районе.



По имеющейся на данный момент информации, 15-летний подросток, управляя "Хендай Акцент", допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Со слов родственника, владельца автомобиля, племянник забрал ключи и уехал без его разрешения. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.


Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе произошёл крупный пожар.  В деревне Балто-Ивановка огнём охватило дом по улице Балто-Ивановка. Возгорание полностью уничтожило строение. В сгоревшем помещении были найдены останки 34-летнего мужчины.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Давлекановский район происшествия аварии
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