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В Башкирии погибла не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка

В Башкирии погибла не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка

11:51, 17 авг 2022

Рано утром в Зианчуринском районе на 27 км автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык 27-летний местный житель,  управляя ВАЗ-2110, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Известно, что женщина была не пристёгнута ремнём безопасности.

Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя показал  0,170 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе,  выяснилось, что он не имел водительских прав.

Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии в аварии погиб пассажир водителя "Нивы". 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
Теги: Зианчуринский район происшествия аварии
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