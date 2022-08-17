12:04, 17 авг 2022

В Башкирии 17-летняя девушка погибла, катаясь в поле на квадроцикле, об этом сообщили в ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.







Все случилось днем 16 августа недалеко от водохранилища Уртатау. Жительница села Давлеканово попросила у родственника квадроцикл, чтобы покататься, и, получив разрешение, отправилась на поле. Во время поездки девушка резко повернула транспорт, из-за чего машина опрокинулась. Квадроцикл весом около трех сотен килограммов придавил водительницу, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняют полицейские.





В ГИБДД Башкирии пояснили, что квадроцикл нельзя резко поворачивать на большой скорости, так как конструкция транспорта подобные действия не предусматривает. В противном случае водитель опрокидывается вместе с квадроциклом и остается под ним, что может привести к гибели.



Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии подросток угнал Accent у родственника и разбился насмерть.

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Фото: ИА "Башинформ"