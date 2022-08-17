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Опубликованы видеокадры убийства чиновницы из Башкирии

Опубликованы видеокадры убийства чиновницы из Башкирии

14:46, 17 авг 2022

Уличные камеры сняли убийство сотрудницы районной администрации



31-летняя Дина стала жертвой ревности и додумок бывшего мужа. Ещё будучи в браке, Алик Михиянов бил и унижал её. После развода преследовал несколько месяцев, угрожал и бросал камни в окна родительского дома — так он планировал вернуть супругу. 

А когда понял, что ничего не выйдет, — решил её убить: ходил вокруг её дома весь вечер с ножом, но полицию так никто и не вызвал. Алик нанёс бывшей 13 ударов — Дина скончалась на месте. На убийцу вышли почти сразу, он в следственном изоляторе.


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Источник: mashbatach
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецк происшествия криминал
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