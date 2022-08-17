Опубликованы видеокадры убийства чиновницы из Башкирии
14:46, 17 авг 2022
Уличные камеры сняли убийство сотрудницы районной администрации
31-летняя Дина стала жертвой ревности и додумок бывшего мужа. Ещё будучи в браке, Алик Михиянов бил и унижал её. После развода преследовал несколько месяцев, угрожал и бросал камни в окна родительского дома — так он планировал вернуть супругу.
А когда понял, что ничего не выйдет, — решил её убить: ходил вокруг её дома весь вечер с ножом, но полицию так никто и не вызвал. Алик нанёс бывшей 13 ударов — Дина скончалась на месте. На убийцу вышли почти сразу, он в следственном изоляторе.
По теме:
- Бывший супруг Дины Махияновой, которого подозревают в ее убийстве, ранее был судим
- В Башкортостане арестовали Алика Махиянова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги
- В Башкирии предъявили обвинение бывшему супругу убитой чиновницы
- Стал известен мотив, из-за которого фермер из Башкирии убил жену-чиновницу
Источник: mashbatach
Фото: скриншот видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Стал известен мотив, из-за которого фермер из Башкирии убил жену-чиновницу
Человек и закон в Башкирии
В Башкортостане арестовали Алика Махиянова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги
Происшествия в Башкирии
Бывший супруг Дины Махияновой, которого подозревают в ее убийстве, ранее был судим
Происшествия в Башкирии
В Башкирии предъявили обвинение бывшему супругу убитой чиновницы