Опубликованы видеокадры убийства чиновницы из Башкирии

14:46, 17 авг 2022

Уличные камеры сняли убийство сотрудницы районной администрации





31-летняя Дина стала жертвой ревности и додумок бывшего мужа. Ещё будучи в браке, Алик Михиянов бил и унижал её. После развода преследовал несколько месяцев, угрожал и бросал камни в окна родительского дома — так он планировал вернуть супругу.

А когда понял, что ничего не выйдет, — решил её убить: ходил вокруг её дома весь вечер с ножом, но полицию так никто и не вызвал. Алик нанёс бывшей 13 ударов — Дина скончалась на месте. На убийцу вышли почти сразу, он в следственном изоляторе.





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Источник: mashbatach

Фото: скриншот видео