Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий

19:12, 17 авг 2022

На стройке «Миловского парка» в Уфимском районе Башкирии погиб 60-летний рабочий компании «УралСтрой». Несчастный случай произошел 16 августа, сообщила Гострудинспекция республики.







– На строительном объекте по улице Сиреневый бульвар […] работник упал с третьего этажа строящегося здания. От полученных при этом травм мужчина скончался, – рассказали в надзорном ведомстве.



Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента.



Напомним, 8 августа в Миловском сельсовете на стройке дома под Уфой рабочего насмерть завалило грунтом.





Ранее Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 28 июня с 17-летним работником ИП Давыдкин в Туймазах. Подросток получил тяжелую травму в цехе по производству железобетонных изделий.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Гострудинспекция РБ