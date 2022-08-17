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Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий

Под Уфой на стройке дома в «Миловском парке» погиб ещё один рабочий

19:12, 17 авг 2022

На стройке «Миловского парка» в Уфимском районе Башкирии погиб 60-летний рабочий компании «УралСтрой». Несчастный случай произошел 16 августа, сообщила Гострудинспекция республики. 



– На строительном объекте по улице Сиреневый бульвар […] работник упал с третьего этажа строящегося здания. От полученных при этом травм мужчина скончался, – рассказали в надзорном ведомстве. 

Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента. 

Напомним, 8 августа в Миловском сельсовете на стройке дома под Уфой рабочего насмерть завалило грунтом. 


Ранее Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 28 июня с 17-летним работником ИП Давыдкин в Туймазах. Подросток получил тяжелую травму в цехе по производству железобетонных изделий. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Гострудинспекция РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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