Погода в Башкирии 18 августа 2022 года: сухо и комфортно

22:30, 17 авг 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие два дня. Метеорологи сообщили, что высокой температуры пока что не предвещается. Максимально воздух прогреется до +26°.



18 августа будет сухая погода с умеренным ветром северо-восточного направления. Температура воздуха ночью +8,+13°, по северо-востоку до +3°, днем +20,+25°.



19 августа также дожди не обещают, ветер будет слабый северо-восточный. Температура воздуха ночью +7,+12°, местами до +2°, днем +21,+26°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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