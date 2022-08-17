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Погода в Башкирии 18 августа 2022 года: сухо и комфортно

Погода в Башкирии 18 августа 2022 года: сухо и комфортно

22:30, 17 авг 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие два дня. Метеорологи сообщили, что высокой температуры пока что не предвещается. Максимально воздух прогреется до +26°.

18 августа будет сухая погода с умеренным ветром северо-восточного направления. Температура воздуха ночью +8,+13°, по северо-востоку до +3°, днем +20,+25°.

19 августа также дожди не обещают, ветер будет слабый северо-восточный. Температура воздуха ночью +7,+12°, местами до +2°, днем +21,+26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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