В Уфе мужчина средь бела дня напал на горожанина и отобрал у него смартфон
10:20, 18 авг 2022
В Уфе задержали 45-летнего злоумышленника, который напал на одного из жителей столицы и отобрал у него смартфон.
Как рассказали в МВД Башкирии, инцидент произошел около остановки «Ростовской». Незнакомец подошел к пострадавшему и поинтересовался, есть ли у него наличность. Услышав отрицательный ответ, преступник начал бить жертву руками, отобрал гаджет и убежал.
Полиции удалось установить личность подозреваемого, а вскоре и арестовать. Оказалось, что ранее он уже был судим.
«Сотрудники уголовного розыска провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли похищенный сотовый телефон. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ», — отметили в МВД РБ.
Ранее сообщалось о том, что житель Уфы в наркотическом опьянении утопил в ванне несовершеннолетнюю возлюбленную.
Читайте также:Опубликованы видеокадры убийства чиновницы из Башкирии