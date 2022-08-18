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В Уфе мужчина средь бела дня напал на горожанина и отобрал у него смартфон

В Уфе мужчина средь бела дня напал на горожанина и отобрал у него смартфон

10:20, 18 авг 2022

В Уфе задержали 45-летнего злоумышленника, который напал на одного из жителей столицы и отобрал у него смартфон.



Как рассказали в МВД Башкирии, инцидент произошел около остановки «Ростовской». Незнакомец подошел к пострадавшему и поинтересовался, есть ли у него наличность. Услышав отрицательный ответ, преступник начал бить жертву руками, отобрал гаджет и убежал.

Полиции удалось установить личность подозреваемого, а вскоре и арестовать. Оказалось, что ранее он уже был судим.


«Сотрудники уголовного розыска провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли похищенный сотовый телефон. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ», — отметили в МВД РБ.

Ранее сообщалось о том, что житель Уфы в наркотическом опьянении утопил в ванне несовершеннолетнюю возлюбленную.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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