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В Башкирии вандалы повредили памятник воинам-десантникам

В Башкирии вандалы повредили памятник воинам-десантникам

11:02, 18 авг 2022

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал, что вандалы повредили памятник десантникам, который установили в городе всего две недели назад. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсетях.



— Этот монумент был установлен нашими горожанами — ветеранскими общественными организациями. Они вложили немало сил, средств, а главное — души в создание памятника десантникам, — сообщил глава администрации.

Он добавил, что делом займутся сотрудники УВД, все виновники будут найдены и наказаны.

Ранее сообщалось о том, что мошеннице из Стерлитамака, которая «развела» 67 мужчин на 2,3 млн рублей вынесли приговор.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Рустема Газизова
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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