В Башкирии вандалы повредили памятник воинам-десантникам
11:02, 18 авг 2022
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал, что вандалы повредили памятник десантникам, который установили в городе всего две недели назад. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсетях.
— Этот монумент был установлен нашими горожанами — ветеранскими общественными организациями. Они вложили немало сил, средств, а главное — души в создание памятника десантникам, — сообщил глава администрации.
Он добавил, что делом займутся сотрудники УВД, все виновники будут найдены и наказаны.