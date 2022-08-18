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Житель Башкирии поссорился с отчимом и поджег его машину

Житель Башкирии поссорился с отчимом и поджег его машину

19:08, 18 авг 2022

В Альшеевском районе местные житель лишился автомобиля из-за пасынка – тот решил отомстить за очередную ссору.



В полицию обратился 56-летний житель села Раевский, который обнаружил, что его «ВАЗ-2114» сгорел. При этом сельчанин указал на подозреваемого, который приходится ему пасынком.

Оказалось, что 27-летний мужчина нигде не работает и часто выпивает, выпрашивая деньги у отчима. В очередной раз попросив наличные, пьяный молодчик получил отказ и устроил скандал. Чтобы конфликт не перерос в драку, отчим ушел к родственнику. В это время сельчанин из чувства мести сначала попытался поджечь гараж, но не смог. Тогда он бросил подожженную тряпку в салон легковушки – владелец не успел потушить пламя.


По данным пресс-службы МВД Башкирии, нетрезвый поджигатель признался в содеянном. Теперь ему предстоит понести наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии водитель "Лады Приора" погиб, опрокинувшись в кювет.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Альшеевский район происшествия пожар
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