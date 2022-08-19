В Башкирии при пожаре погиб 59-летний мужчина
11:18, 19 авг 2022
При пожаре в одноэтажном жилом доме в Башкирии погиб 59-летний мужчина, сообщили в МЧС по РБ.
Трагический случай произошел сегодня ночью в селе Архангельском. По данным спасателей, пламя удалось локализовать в 3:01, а открытое горение пожарные потушили в 3:10.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства пожара. На месте работают оперативники и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Архангельском районе Башкирии один мужчина ударил ножом другого из-за оскорблений. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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