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В Башкирии при пожаре погиб 59-летний мужчина

В Башкирии при пожаре погиб 59-летний мужчина

11:18, 19 авг 2022

При пожаре в одноэтажном жилом доме в Башкирии погиб 59-летний мужчина, сообщили в МЧС по РБ.

Трагический случай произошел сегодня ночью в селе Архангельском. По данным спасателей, пламя удалось локализовать в 3:01, а открытое горение пожарные потушили в 3:10.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства пожара. На месте работают оперативники и дознаватель МЧС России. 

Ранее сообщалось о том, что в  Архангельском районе Башкирии один мужчина ударил ножом другого из-за оскорблений. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия пожар
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