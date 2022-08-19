Альпинисту из Уфы, восходившему на Эльбрус, потребовалась срочная помощь спасателей
16:15, 19 авг 2022
На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли альпиниста из Уфы, которому стало плохо на высоте 5,3 тыс. метров. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
– В 07:50 18 августа поступила информация о том, что одному участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы Эльбрус, на высоте 5300 метров, – передали в МЧС КБР.
На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда – восемь человек и одна единица техники.
К 13:00 спасательная операция на Эльбрусе была завершена: 45-летнего уфимца спустили на поляну «Азау» и передали бригаде медиков.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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