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Альпинисту из Уфы, восходившему на Эльбрус, потребовалась срочная помощь спасателей

Альпинисту из Уфы, восходившему на Эльбрус, потребовалась срочная помощь спасателей

16:15, 19 авг 2022

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли альпиниста из Уфы, которому стало плохо на высоте 5,3 тыс. метров. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.



– В 07:50 18 августа поступила информация о том, что одному участнику зарегистрированной группы стало плохо на седловине горы Эльбрус, на высоте 5300 метров, – передали в МЧС КБР.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда – восемь человек и одна единица техники.

К 13:00 спасательная операция на Эльбрусе была завершена: 45-летнего уфимца спустили на поляну «Азау» и передали бригаде медиков.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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