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В Башкирии грибник наткнулся в лесу на взрывчатку

В Башкирии грибник наткнулся в лесу на взрывчатку

19:38, 19 авг 2022

В Башкирии местный житель обнаружил опасную находку. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по республике. 



Мужчина отправился на «тихую охоту» в лес неподалеку от села Архангельского. Однако вместо грибов он вскоре нашел под одним из деревьев странный предмет. О подозрительной находке грибник решил доложить в полицию. 

На вызов выехали сотрудники ОМОНа Росгвардии. Саперы пришли к выводу, что перед ними — скважинно-шпуровой заряд ЗС-40. Его для дальнейшего разбирательства передали следователям. 

Ранее сообщалось о том, что в Архангельском районе Башкирии при пожаре погиб 59-летний мужчина

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Источник: proural.info
Фото: Росгвардия
Теги: Архангельский район происшествия
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