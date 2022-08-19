В Башкирии грибник наткнулся в лесу на взрывчатку

19:38, 19 авг 2022

В Башкирии местный житель обнаружил опасную находку. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по республике.







Мужчина отправился на «тихую охоту» в лес неподалеку от села Архангельского. Однако вместо грибов он вскоре нашел под одним из деревьев странный предмет. О подозрительной находке грибник решил доложить в полицию.



На вызов выехали сотрудники ОМОНа Росгвардии. Саперы пришли к выводу, что перед ними — скважинно-шпуровой заряд ЗС-40. Его для дальнейшего разбирательства передали следователям.



Ранее сообщалось о том, что в Архангельском районе Башкирии при пожаре погиб 59-летний мужчина.

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Фото: Росгвардия