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В Башкирии неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся

В Башкирии неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся

15:14, 20 авг 2022

В Уфе разыскивают водителя, который сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.



Авария произошла в пятом часу вечера в Орджоникидзевском районе Уфы. По данным ведомства, водитель, управляя неустановленной автомашиной, следуя по двору дома 59 улицы Коммунаров, наехал на ребенка. В результате ДТП девочка получила ушибы.

“Всем, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим позвонить по телефонам 02 или 8(347)237-0202. Конфиденциальность гарантируется!”, — добавили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.


Ранее сообщалось о том, что 19 августа, в Калининском районе Уфы обвалился балкон, на котором находились два человека. ЧП, по данным Управления гражданской защиты, зарегистрировано на Интернациональной, 55.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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