В Башкирии по вине пьяного мужа погибла женщина

15:19, 20 авг 2022

В Куюргазинском районе Башкирии случилось очередное ДТП, в котором погибла женщина. Подробности сообщили в пресс-центре ГИБДД по РБ.







По данным ведомства, авария произошла 20 августа около трёх часов дня в деревне Арслано-Амекачево. 61-летний местный житель двигаясь за рулём ВАЗ-2111 по улице Центральная, допустил опрокидывание автомобиля с последующим наездом на заборное ограждение.



В результате аварии 57-летняя пассажирка, супруга водителя, от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что она не была пристегнута ремнём безопасности.





Медицинская помощь потребовалась водителю. После осмотра врачами он был отпущен домой. Установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,121 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



По факту ДТП начато разбирательство, сообщили в Госавтоинспекции.



Ранее сообщалось о том, что матери живого контрактника из Куюргазинского района Башкирии объявили о его смерти и не оказали помощь

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Фото: скрин видео