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В Башкирии в страшной аварии пострадали 3 человека

В Башкирии в страшной аварии пострадали 3 человека

15:51, 20 авг 2022

Вчера в Центр обработки вызовов Системы – 112 поступило сообщение о том, что в Туймазинском районе на трассе М-5 произошло столкновение двух автомобилей- Peugeot и Lada Granta.



В результате ДТП пострадали 3 человека, они были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ. Еще один пассажир иномарки самостоятельно покинул место ДТП и обратился в больницу.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. Причина происшествия устанавливается. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии будут судить бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Туймазинскому району. Он обвиняется в получении взяток.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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