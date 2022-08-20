В Башкирии в страшной аварии пострадали 3 человека
15:51, 20 авг 2022
Вчера в Центр обработки вызовов Системы – 112 поступило сообщение о том, что в Туймазинском районе на трассе М-5 произошло столкновение двух автомобилей- Peugeot и Lada Granta.
В результате ДТП пострадали 3 человека, они были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ. Еще один пассажир иномарки самостоятельно покинул место ДТП и обратился в больницу.
На место происшествия выезжали спасатели и пожарные Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. Причина происшествия устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии будут судить бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Туймазинскому району. Он обвиняется в получении взяток.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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