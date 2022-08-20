Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе молодой мужчина забрался на крышу дома по газопроводу

В Уфе молодой мужчина забрался на крышу дома по газопроводу

21:01, 20 авг 2022

Молодой житель Уфы забрался по газовой трубе на крышу 13-этажного. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, это произошло сегодня, 20 августа на улице Геологов, 53.

На опубликованном видео видно, как он без страховки лезет вверх по газопроводу котельной. Экстремал время от времени останавливается, чтобы передохнуть. Автор видео утверждает, что уфимец благополучно добрался до крыши, а его безрассудное восхождение снизу было снято на камеру его другом.

Пользователи социальных сетей не оценили поступок юноши. Один из горожан высказал опасения, что мог взорваться дом, в котором проживает его родня. По его мнению, прорванная труба могла принести несчастье не только этому хулигану, но и жителям дома.

Читайте также:

В Уфе рухнул балкон с двумя жильцами
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
Читайте также

В Башкирии неадекватный пассажир автобуса устроил представление
Происшествия в Башкирии
В Башкирии неадекватный пассажир автобуса устроил представление
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
Общество в Башкирии
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
В Уфе девочке забравшейся на крышу многоэтажного дома потребовалась помощь спасателей
Происшествия в Башкирии
В Уфе девочке забравшейся на крышу многоэтажного дома потребовалась помощь спасателей
В Башкирии подросток забрался на козырек магазина и не смог спуститься
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток забрался на козырек магазина и не смог спуститься


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: