В Уфе молодой мужчина забрался на крышу дома по газопроводу
21:01, 20 авг 2022
Молодой житель Уфы забрался по газовой трубе на крышу 13-этажного. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, это произошло сегодня, 20 августа на улице Геологов, 53.
На опубликованном видео видно, как он без страховки лезет вверх по газопроводу котельной. Экстремал время от времени останавливается, чтобы передохнуть. Автор видео утверждает, что уфимец благополучно добрался до крыши, а его безрассудное восхождение снизу было снято на камеру его другом.
Пользователи социальных сетей не оценили поступок юноши. Один из горожан высказал опасения, что мог взорваться дом, в котором проживает его родня. По его мнению, прорванная труба могла принести несчастье не только этому хулигану, но и жителям дома.
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Фото: скрин видео
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