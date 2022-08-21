В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека
10:02, 21 авг 2022
В воскресенье, 21 августа, около шести часов утра в Сибае произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
За рулем «Шевроле Кобальта» находился 36-летний мужчина. На 104 километре автодороги Магнитогорск – Ира его автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда медиков.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие службы, которые выясняют причины произошедшего.