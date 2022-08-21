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В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека

В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека

10:02, 21 авг 2022

В воскресенье, 21 августа, около шести часов утра в Сибае произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.



За рулем «Шевроле Кобальта» находился 36-летний мужчина. На 104 километре автодороги Магнитогорск – Ира его автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате водитель и его пассажирка от полученных травм скончались до приезда медиков.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие службы, которые выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе на трассе М-5 произошло столкновение двух автомобилей - Peugeot и Lada Granta. В результате ДТП пострадали 3 человека.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Сибай происшествия аварии
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