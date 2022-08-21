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Пропавшего вахтовика из Башкирии нашли мертвым на трассе

Пропавшего вахтовика из Башкирии нашли мертвым на трассе

12:46, 21 авг 2022

Жителя Туймазов нашли мертвым спустя 10 дней поисков. 37-летний мужчина возвращался домой с работы на Севере, где трудился вахтовым методом. В последний раз он звонил близким 10 августа, а после исчез. Его тело нашли спустя восемь дней.



Пропавший тогда возвращался на автомобиле «Митсубиши Лансер». В тот день его в районе Златоуста останавливали сотрудники ГИБДД, отправив на медицинское обследование. Анализ показал, что он трезв, передает «Туймазинский вестник».

После этого туймазинец исчез. По предварительным данным, причиной стало переохлаждение. Тогда температура ночью опускалась до -2 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день ограбил магазин и ранил продавщицу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Туймазы происшествия
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