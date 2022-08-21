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В Башкирии водитель Лады влетел в электроопору, погибли 2 человека

В Башкирии водитель Лады влетел в электроопору, погибли 2 человека

21:18, 21 авг 2022

В Иглинском районе в ДТП погибли два человека.



По имеющейся информации, около восьми часов вечера в д.Урман, мужчина управляя "Ладой Гранта", допустил наезд на электроопору с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП два человека от полученных травм скончались. Медицинская помощь потребовалась 3 пассажирам. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.  Подробности ДТП уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкортостана водитель грузовика получил травмы в массовой аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.  

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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