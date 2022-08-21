В Башкирии водитель Лады влетел в электроопору, погибли 2 человека

21:18, 21 авг 2022

В Иглинском районе в ДТП погибли два человека.







По имеющейся информации, около восьми часов вечера в д.Урман, мужчина управляя "Ладой Гранта", допустил наезд на электроопору с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП два человека от полученных травм скончались. Медицинская помощь потребовалась 3 пассажирам. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкортостана водитель грузовика получил травмы в массовой аварии. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Читайте также: В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли 2 человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ