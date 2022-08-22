В Башкирии в запертой машине едва не задохнулся от жары маленький ребенок

09:44, 22 авг 2022

Полуторагодовалый ребенок оказался запертым в машине из-за неисправной сигнализации на трассе в Белорецком районе республики. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД не смогли остаться равнодушными к чужой беде и помогли вызволить малыша, сообщают Вести-Башкортостан.







Полицейские заметили, что на обочине стоит автомобиль, около которого находились женщина и ребенок. Они заподозрили неладное и не ошиблись. В салоне машины был еще один малыш. Оказалось, что сигнализация заклинила и двери заблокировались. Ключ зажигания остался в машине. Водитель автомобиля поехал за вторым комплектом ключей.





Но ждать его уже не было времени. Видно было, что ребенку становилось хуже с каждой минутой. На улице было под 30 градусов жары, а внутри машины ещё больше. Малыш задыхался на глазах у взрослых. Тогда полицейские разбили окно и открыли машину. Все завершилось благополучно. Через несколько секунд ребенок уже был на руках у мамы.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии огонь уничтожил дом многодетной семьи.

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Источник: МВД по РБ