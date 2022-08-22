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Девочка, которая заболела мышиной лихорадкой в лагере Башкирии, может стать инвалидом

Девочка, которая заболела мышиной лихорадкой в лагере Башкирии, может стать инвалидом

10:35, 22 авг 2022

Одна из девочек, подхвативших мышиную лихорадку во время отдыха в Детском оздоровительном центре «Спутник», может стать инвалидом. Напомним, проверка Роспотребнадзора показала, что дератизацию в лагере провели с нарушениями, количество грызунов на территории было выше нормы.



Как пишет Mash Batash, две девочки провели в реанимации около месяца. У 16-летней пациентки после лечения появились осложнения: гипертония, брадикардия, в легких начала скапливаться жидкость. Врачи запретили ей физические нагрузки на ближайшие пять лет. Кроме того, она может потерять почку.

Известно, что младшая девочка раньше занималась танцами, но из-за перенесенной болезни ей придется временно отказаться от любимого занятия.

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Источник: www.proural.info
Теги: Салават происшествия
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