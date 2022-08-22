В Башкирии погиб мотоциклист, столкнувшись с "Ладой Гранта"
10:52, 22 авг 2022
В г. Дюртюли произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.
Авария произошла около девяти часов вечера на ул. 70-летия Октября. По имеющимся данным, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 24-летнего местного жителя и встречный мотоцикл "Хонда СБ400", за рулём которого находился 22-летний мужчина.
В результате аварии 21-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что погибший был без мотошлема. Установлено, что мотоциклист не имел соответствующую категорию на право управления мотоциклом, а также транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии водитель ВАЗ-21099 сбил 11-летнего велосипедиста.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: скриншот видео
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