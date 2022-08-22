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Убивший бывшую жену Алик Махиянов заявил, что взял нож «для самозащиты» (ВИДЕО)

Убивший бывшую жену Алик Махиянов заявил, что взял нож «для самозащиты» (ВИДЕО)

14:01, 22 авг 2022

Алик Махиянов, зарезавший в башкирском городе Белорецке свою бывшую жену Дину, заявил, что взял нож на встречу с ней «для самозащиты». Об этом он сказал следователям на месте преступления. Кадры допроса 22 августа опубликовал Следственный комитет республики.



– У меня постоянно с собой в машине лежат ножи. Хотел для самозащиты взять нож – я не знал, с кем она сюда приедет. Для самозащиты взял нож и вышел разговаривать с ней. «Взорвалось» внутри… вот прям, не знаю. Я уже потом сел в машину, меня сильно трясло, сердцебиение сильное было. Приехал в полицию и написал явку с повинной, – рассказал мужчина.


Напомним, ночью 13 августа Алик Махиянов нанес 31-летней экс-супруге более десяти ножевых ранений, когда она вернулась домой к родителям со дня рождения подруги. Видео убийства на прошлой неделе появилось в сети. Сейчас 37-летний мужчина находится под арестом. После преступления стало известно, что в браке он избивал Дину, а после развода – преследовал и грозился расправой. Девушка и ее родственники неоднократно писали заявления в полицию по этому поводу. Более того, Махиянова еще в январе со слезами на глазах умоляла полицейских спасти ее, однако достаточных мер для того, чтобы остановить мужчину, принято не было. Сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников правоохранительных органов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Белорецк происшествия криминал
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