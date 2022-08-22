В Башкирии пропал 18-летний Алмаз Файзуллин
14:13, 22 авг 2022
В Уфе без вести пропал 18-летний Алмаз Файзуллин. Об этом сообщает ДПСО «БашРегионСпас».
Парень живет в деревне Базилевка. Он ушел сегодня утром в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Известно, что ему может понадобиться помощь медиков.
Приметы: рост 176 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.
Парень был одет в черную кожаную куртку, белую футболку с принтом, голубые джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто видел Алмаза Файзуллина или знает о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 112 или 8-937-310-21-12. Инфорг поиска: Олеся, 8-937-357-79-33.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе волонтеры ищут пропавшую 53-летнюю Гузалию Садыкову. Ее местонахождении неизвестно с 26 июля.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
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