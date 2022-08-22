В Башкирии годовалый ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком
15:01, 22 авг 2022
Сегодня утром, 22 августа, в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.
– [У ребенка] поверхностный ожог лица 1-2 степеней – 5%. Состояние стабильное. Обследуется. Лечение получает в полном объёме, – передали в ведомстве.
Напомним, похожий случай произошел в Уфе в начале июня – тогда 10-месячный младенец уронил на себя чайник с кипятком.
Читайте также:В Башкирии женщина облила полицейского кипятком
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ребенок уронил на себя чайник с кипятком
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб 9-месячный ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком
Происшествия в Башкирии
В Федоровском районе полуторагодовалый ребенок обварился в кипятке
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе погиб 3-летний ребенок упав в ведро с кипятком