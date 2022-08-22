В Башкирии годовалый ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком

15:01, 22 авг 2022

Сегодня утром, 22 августа, в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.



– [У ребенка] поверхностный ожог лица 1-2 степеней – 5%. Состояние стабильное. Обследуется. Лечение получает в полном объёме, – передали в ведомстве.



Напомним, похожий случай произошел в Уфе в начале июня – тогда 10-месячный младенец уронил на себя чайник с кипятком.



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