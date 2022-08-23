В Башкирии пьяный мотоциклист потерял управление и попал в аварию

09:40, 23 авг 2022

Накануне в Баймакском районе в дневное время на 8 км автомобильной дороги Бекешево-2 - Иткулово 38-летний местный житель, за рулем мотоцикла «Иж Планета», не сумев справится с управлением, опрокинулся на проезжей части.







В ДТП водитель получил травмы. Стало известно, что двухколесный транспорт не бал зарегистрирован в установленном порядке, сам же водитель не имел при себе удостоверение водителя, мотошлемом не воспользовался, кроме того находился в алкогольном опьянении. Результат освидетельствования показал 0,896 мг/л в выдыхаемом воздухе.



По факту ДТП начато разбирательство, передали в республиканском ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии пьяный водитель иномарки на перекрестке врезался в "Гранту", пострадал ребенок

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Фото: ГИБДД по Башкирии