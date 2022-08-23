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Жители Уфы пожаловались на массовое отравление собак

Жители Уфы пожаловались на массовое отравление собак

10:37, 23 авг 2022

В Уфе стали массово травиться собаки. Среди погибших есть и домашние животные.

На сегодняшний день известно о 15 смертях, как минимум шесть из них — домашние питомцы.



— Мы гуляли с собакой по обычному маршруту. Возможно, она что-то съела или вдохнула порошок. Это была отрава, и мы это поняли только после того, как у нее дома начались конвульсии, — рассказала каналу Mash Batash Ксения Всеволжская.

По словам девушки, они нашли круглосуточную ветклинику. Собака к тому времени впала в «безумное состояние», ее с трудом поймали. Однако уже на выходе из квартиры она скончалась на руках у хозяев.


По предположениям врачей, животные съели большую дозу противотуберкулезного препарата «Изониазид». Для собак он токсичен. Американское общество по предотвращению жестокости к животным даже включило его в список десяти наиболее опасных для них человеческих лекарств. Иногда догхантеры используют его для борьбы с бродячими собаками.

Сейчас владельцы готовят обращения в прокуратуру и Следственный комитет Башкирии.

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Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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