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В Башкирии на железнодорожной станции рабочего насмерть зажало между вагонами поезда

В Башкирии на железнодорожной станции рабочего насмерть зажало между вагонами поезда

12:02, 23 авг 2022

На железнодорожной станции Черниковка погиб 58-летний сотрудник одного из филиалов РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.



Несчастный случай произошел посреди ночи, когда работники пытались перевести вагоны поезда на другой путь. Изначально все шло правильно: составитель говорил, где он находится и командовал машинисту, куда ему двигаться. После этого управляющий поездом должен был вслух повторить слова составителя, чтобы убедиться, что он все правильно понял, и дождаться утвердительного ответа.

Однако, как показали позже записи с камер, в один момент машинист расслабился и не убедился, что путь свободен, после чего сдал назад. Эта халатность обернулась трагедией: составителя, находившегося между вагонами и составом, буквально раздавило. Железнодорожники сразу же вызвали скорую помощь.


Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу с сильнейшим шоком от травм и множеством переломов. Мужчину в срочном порядке прооперировали и ампутировали правое плечо. Врачи отчаянно боролись за жизнь пациента, но спасти его так и не удалось.

Как показало позже расследование, помимо того, что машинист проявил непростительную невнимательность, сам составитель в то же время расцеплял вагоны в неположенной для этого зоне и находился между ними во время движения, что также является серьезным нарушением. Помимо этого, диспетчер не объяснил бригаде, как правильно подаются вагоны на путь.

Инспектор отправил все материалы в прокуратуру, разбирательства по делу продолжаются.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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