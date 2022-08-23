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В Башкирии, столкнувшись с "Нивой" погиб подросток на мопеде

В Башкирии, столкнувшись с "Нивой" погиб подросток на мопеде

21:08, 23 авг 2022

В Балтачевском районе зарегистрировано ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель мопеда.



По имеющимся данным,  авария произошла около восьми часов вечера на ул. Садовая с. Староболтачево. Столкнулись "Лада Нива" и мопед. В результате  дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда, 15-летний подросток, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Медицинская помощь потребовалась 11-летнему пассажиру мопеда. С различными травмами он госпитализирован. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в болоте в Балтачевском районе Башкирии были обнаружены автомобиль и тело мужчины.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Балтачевский район происшествия аварии
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