В Башкирии, столкнувшись с "Нивой" погиб подросток на мопеде
21:08, 23 авг 2022
В Балтачевском районе зарегистрировано ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель мопеда.
По имеющимся данным, авария произошла около восьми часов вечера на ул. Садовая с. Староболтачево. Столкнулись "Лада Нива" и мопед. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда, 15-летний подросток, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Медицинская помощь потребовалась 11-летнему пассажиру мопеда. С различными травмами он госпитализирован. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в болоте в Балтачевском районе Башкирии были обнаружены автомобиль и тело мужчины.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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